宮城和福島強震致2人死亡 東北新幹線未恢復

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【共同社3月17日電】日本宮城縣和福島縣16日深夜觀測到最大震度6強（日本標準）的地震，警方和消防部門等17日加緊確認受災情況。此次地震已確認造成2人死亡、至少數十人受傷。東北新幹線下行方向的“山彥223號”列車在福島至白石藏王區間發生脫軌，17日自始發列車起，那須鹽原至盛岡區間上下行方向列車停運。目前尚無恢復眉目，視情況也有可能長期停運。 據原子能規制廳等稱，東京電力公司福島第一核電站2號機組乏燃料池停止冷卻。據稱水溫不會驟然上升。5號機組的渦輪機廠房的火災報警器啟動，但沒有異常。 福島第一核電站5號機組、第二核電站1號和3號機組、東北電力公司女川核電站1號機組的乏燃料池也一度停止冷卻，此後恢復。 宮城和福島兩縣17日決定向所有市町村適用《災害救助法》。 在東北5縣和關東等1都8縣，最多共有約220萬戶家庭停電，其中東電轄區的約208萬戶已全部恢復。 搖晃程度觀測到震度6強的地區為宮城縣的登米市和藏王町、福島縣的相馬市、南相馬市和國見町。氣象廳將推測震級更新為裡氏7.4級，震源深度為57公里。 在登米市，一名70多歲男性因搖晃受驚，突然暈倒死亡。相馬市也有一名62歲男性死亡，可能是從自家二樓跌落。宮城縣警方接到摔倒等約100起電話，福島縣3人受重傷、33人受輕傷。（完）