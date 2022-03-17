東電停止冷卻福島一核乏燃料池 稱水溫無虞

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【共同社3月17日電】日本宮城縣和福島縣發生震度6強（日本標準）的地震後，東京電力公司17日停止了福島第一核電站2號機組乏燃料池的冷卻。池中有615根乏燃料，東電的評估結果為“即使停止冷卻，水溫也不會超出運轉管理上的上限65度”，燃料的安全性可得到保證。 據東電透露，17日凌晨0點10分左右，因連接乏燃料池的儲罐水位下降，通過手動方式關閉了水泵和閥門。此外，5號機組及第二核電站1、3號機組也一度停止冷卻，17日凌晨4點多前恢復。據稱，這些機組的池中水位未發生變化。 第一核電站還發現廠區內保存淨化過程中的核污水的1個儲罐發生了位移。該儲罐未出現漏水，其他儲罐的水位也沒有發現變化。東電正在調查是否還有其他位移情況。 5號機組渦輪機廠房二樓有3處地點在地震後觸發火災報警器，但現場確認後並未發現異常。 據原子能規制廳透露，連接第二核電站的4路輸電線中，有1路作為外部電源處於無法使用的狀態，但對核電站沒有影響。東北電力公司女川核電站1號機組的乏燃料池也停止冷卻，於17日凌晨0點30分左右恢復。 東北電力公司東通核電站（青森縣）及日本原子能發電東海第二核電站（茨城縣）等其他設施未出現異常。 對於2011年發生核事故的福島一核，東電計劃在2024至2026年度啟動2號機組乏燃料池的燃料取出作業。（完）