獨家：勒索軟件肆虐全球 支付贖金超6億美元

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【共同社3月17日電】近日從美國企業的調查結果獲悉，受索要贖金型電腦病毒“勒索軟件”網絡攻擊的企業和團體2021年向黑客支付的加密資產（虛擬貨幣），全球至少達到相當於約6.02億美元。這凸顯出不少企業和團體因維持業務所需數據無法使用，不得不支付贖金的受害現狀。 勒索軟件以帶病毒的郵件方式傳播，在包括日本在內的全球肆虐。2021年的損失可能進一步擴大創下歷史新高。從支付給不同黑客組織的金額來看，疑似以俄羅斯為據點的黑客組織金額最高。 美國虛擬貨幣分析企業Chainalysis開展了調查。黑客通過對數據進行加密，脅迫受害方若想要解鎖就必須支付虛擬貨幣。黑客會指定相當於銀行賬戶的網上匯款“地址”。Chainalysis通過追蹤這些地址，從虛擬貨幣的流通記錄中推算出支付金額。由於虛擬貨幣交易難以查明交易人身份，許多企業不願透露是否已同意支付贖金。 2018年的支付額相當於3900萬美元，2019年為1.52億美元，2020年大幅增加至6.92億美元。2021年的支付額中，據點可能位於俄羅斯的黑客組織“Conti”以1.8億美元居首。 Conti宣稱將在俄羅斯進攻烏克蘭一事上支援俄政府。現已發現該組織為破壞烏克蘭的系統實施了網絡攻擊。曾在2021年5月攻擊了美國最大的石油管道迫使其一度停擺，與俄羅斯相關的“暗網”也獲得了不少支付。 勒索軟件之間也存在區別，已發現的種類有140種。與伊朗相關的...