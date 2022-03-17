東北新幹線列車因地震脫軌 乘客等未受傷

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【共同社3月17日電】東日本鐵路公司（JR東日本）17日表示，由於在宮城縣和福島縣觀測到的最大震度6強（日本標準）的地震，從東京出發開往仙台的東北新幹線列車“山彥223號”共17節車廂中，有16節脫軌。現場位於宮城縣白石市，是從白石藏王站前往福島站方向的約2公里處。75名乘客和3名乘務員共78人沒有受傷。 國土交通省表示，這是第2例地震導致的商業運行中的新幹線列車脫軌。首例是2004年10月上越新幹線列車在新潟縣中越地震中脫軌。 JR東日本表示，山彥223號在行駛中檢測到了地震並自動停車。之後，發現列車脫軌。地震發生約4小時後的17日凌晨3點半左右，乘客從車廂下到軌道上步行移動，從緊急出口離開高架橋，乘坐巴士前往白石藏王或者仙台。列車和軌道上都裝了防止在因地震脫軌時翻車的裝置。 JR東日本調查受損情況後，發現脫軌現場附近的橋墩損傷，軌道出現扭曲，電線桿有彎損。據稱，把握東北新幹線受損全貌預計需要一兩天。 國交省認定這是鐵路事故。運輸安全委員會向現場派了2名鐵路事故調查官。 為確認東北新幹線的受損情況並檢查設備，“那須鹽原-盛岡”段從始發車起停運。“東京-那須鹽原”段和“盛岡-新函館北斗”段均大幅減少車次，實施區間運行。停運有可能持續較長時間。秋田、山形、北海道新幹線也有一部分車次停運。上越、北陸新幹線照常運行。 在空車回車庫等事例中，2011年東日本大地震導致東北新幹線列車脫軌，2...