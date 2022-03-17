詳訊：宮城和福島強震導致3人死亡180多人受傷

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【共同社3月17日電】17日獲悉，日本宮城縣和福島縣觀測到震度6強（日本標準）的地震導致宮城縣七濱町一名70多歲男性死亡。共同社採訪獲悉，兩縣總計死亡3人，還導致12縣180多人受傷。東日本鐵路公司（JR東日本）為恢復發生列車脫軌的東北新幹線，努力把握鐵軌等的損壞情況。據東日本高速公路公司介紹，禁止通行的東北高速公路白石出入口（IC）至國見IC路段17日下午全線恢復通行，常磐高速公路也力爭18日恢復。 據氣象廳稱，當地受低氣壓影響，19日到20日將迎來惡劣天氣。在地震搖晃劇烈的地區，可能存在地基鬆軟、積雪呈不穩定狀態的地點，恐發生泥石流和雪崩。 據消防部門稱，七濱町上述男性在地震發生後突然昏迷，被送醫後死亡。可能是因地震受到刺激。 JR東日本決定，東北新幹線那須鹽原至盛岡路段至少停運至21日，此外認為福島至仙台路段難以在3月內恢復通車。 防衛省派遣陸上自衛隊支援宮城、福島兩縣斷水地區的供水。 受傷人員中，宮城縣有90多人，福島縣有50多人。此外岩手、秋田、山形、茨城、栃木、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨各縣也有人受傷。（完）