日本政府決定新冠防蔓延措施至21日全面結束

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【共同社3月17日電】日本政府17日召開新冠病毒感染症對策總部會議，就18個都道府縣正在適用的“防止蔓延等重點措施”決定在21日到期之際全面解除。這將是1月8日以來，再次實現全國任何地區都不適用防止蔓延措施。雖然新增新冠患者人數在全國轉為趨於減少，但解除後的一段時間將被定位為呼籲最大限度警惕的“向平常過渡的期間”。 予以解除的是北海道、青森、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、岐阜、靜岡、愛知、京都、大阪、兵庫、香川、熊本這18個都道府縣。政府根據即使病床使用率在50%以上波動，若新增感染人數趨於減少就能夠解除等新標準，做出了判斷。 政府修改了基本應對方針。即使單位裡有人確診感染，也基本上不需要實施以同事等為對象鎖定密切接觸者的作業。不限制上班和外出。 政府此前要求的大規模活動的人數限制也被取消。前提是採取不發出大聲等一定的防疫對策。經濟再生擔當相山際大志郎在眾參兩院的議院運營委員會上報告了政府方針。他表示“終於逐漸看到了出口。必須繼續抱著最大警惕感來應對”，考慮推進疫苗接種和完善醫療體制。 進入今年後，隨著奧密克戎毒株感染急速擴大，防止蔓延措施的適用對象一度擴大到36個都道府縣。18個都道府縣2次延長了最初期限。（完）