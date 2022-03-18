東北新幹線全面恢復或在4月以後

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【共同社3月18日電】東日本鐵路公司（JR東日本）17日決定，在宮城縣和福島縣觀測到震度6強（日本標準）的地震中受損的東北新幹線“那須鹽原―盛岡”段停運將至少持續到21日。之後將視修復狀況再做判斷，但“福島―仙台”段恢復運行可能要到4月以後。此前停運的山形新幹線17日下午3點多恢復了“福島―新莊”段的運行。 17日調查了宮城縣白石市東北新幹線列車脫軌現場的運輸安全委員會鐵路事故調查官對媒體表示：“列車可能是因為第一次的地震剎車，第二次的劇烈搖晃導致脫軌。” 據JR東日本透露，“福島―仙台”段線路及電線桿等受損嚴重，預計需要一段時間才能修復。“那須鹽原―福島”、“仙台―盛岡”段估計受損較小，將在掌握詳情後力爭盡快恢復運行。 恢復運行前，除了將臨時加開並行的普通列車外，還將與航空公司及巴士公司等合作應對。“東京―那須彥原”段和“盛岡―新青森”段18日後也將繼續減少班次折返運行。 地震不僅造成列車脫軌，還導致包括已實施抗震加固部分在內的17處電線桿處於傾斜或損壞狀態，併發現線路扭曲變形和高架橋損傷。關於脫軌時的狀況，JR東日本方面稱“安全委正在調查，目前無可奉告”。（完）