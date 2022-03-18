熱點：福島一核反應堆報廢作業仍需做好災害風控

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【共同社3月18日電】在日本宮城縣和福島縣觀測到震度6強（日本標準）的地震中，東京電力福島第一核電站等相繼出現乏燃料池冷卻停止的情況。福島一核廠區內露天堆放的集裝箱翻倒，保存處理水等的80個以上的儲罐發生位移。這反映出長期開展反應堆報廢作業的福島一核仍需做好針對地震及海嘯等自然災害的風險管控。 ▽餘力 地震後，福島一核5號機組、福島二核1號和3號機組、東北電力女川核電站1號機組的燃料池冷卻自動停止。一核2號機組內與燃料池相連的儲罐水位下降，手動停止了冷卻。耗時約7個半小時才恢復。 據相關人士介紹，核電站採用一旦測到燃料池和儲罐水位變動就自動停止冷卻的機制。據稱，這是因為在管道等發生破損的情況下，若為冷卻而繼續讓水循環的話會使情況惡化，燃料池的水位可能無法保持。 東電負責人解釋稱：“鑑於水溫到運轉管理上的極限值65度還有一定餘力，因此決定暫時停止冷卻確認原因。為防止設備故障，從結果來看可以縮短停止冷卻的時間。” ▽1007根 不過，福島一核反應堆廠房上部仍留有大量乏燃料。尤其是堆芯熔融的1、2號機組燃料池內目前仍留有共1007根燃料棒。廠房被認為具有抗震性，但強烈搖晃和大海嘯等恐怕仍構成風險。 東電計劃從燃料池取出燃料棒，但1號機組開始取出的時間為2027至2028年度，2號機組為2024至2026年度。與最初計劃相比已多次延期，可見還需要很長時間。 ▽信息滯後 在福島一核，地震搖晃...