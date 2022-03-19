地震導致新幹線20處受損 宮城福島超4萬戶停水

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【共同社3月19日電】東日本鐵路公司（JR東日本）18日，關於在觀測到最大震度6強（日本標準）的地震中脫軌且區間停運的東北新幹線透露稱，截至目前的檢查中總計確認了20處高架橋和車站月台地基等土木結構受損。掌握受災情況全貌可能還需要2～3天，預計全線通車要到4月以後。據厚生勞動省介紹，截至18日上午11點半，宮城、福島兩縣共計約4.3萬戶停水。在災區天氣不佳的情況下，陸上自衛隊支援供水，災民紛紛修理住宅等，致力於恢復往常生活。 JR東日本表示，為了搬走全部17節車廂中有16節脫軌的列車，將在數日內啟動抬升車體並放回軌道的作業。據稱，“福島-仙台”段以外的區間有可能最早從22日起分階段重啟運行，將加緊修復。 據JR東日本介紹，截至18日已確認的受災情況還包括10處鐵軌扭曲、24處電線桿損壞、2處架空線纜斷裂等。據稱，在調查受損情況的同時也在推進維修，但有可能發現新的損壞，導致耗費較長時間。 在距離宮城縣白石市白石藏王站約2公里處的“山彥223號”新幹線列車脫軌現場，運輸安全委員會17日晚結束了現場調查。據稱，JR東日本將把車體移回軌道，然後移至該縣利府町的新幹線綜合車輛中心，之後安全委將繼續進行詳細調查。 截至18日中午，高速公路所有區間已全面恢復通行。據國土交通省介紹，地震發生後，以東北地區為主，最多有12條線路約1370公里一度禁止通行，在確認安全後已陸續解除。受災嚴重的東北高速公...