網絡調查顯示近9成人贊成“特定少年”實名報道

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【共同社3月20日電】日本修改後的《少年法》將於4月1日生效，共同社3月19日彙總了以全國18歲以上人群為對象的網絡意向調查結果。有關該法修改後媒體實名報道被起訴的18、19歲“特定少年”一事，包括回答“傾向於贊成”的人在內，表示贊成的人佔89%。反對的人合計佔11%。該調查於2月下旬通過調查公司實施。 贊成理由中，考慮到修改後的《民法》也於4月實施，成人年齡將下調為18歲以上，回答“在《民法》上是成人，應該像大人一樣對待”的人最多，佔49%。反對理由中，回答“剝奪了本人重新來過的機會”的人最多，達27%。另一方面，對於特定少年的實名報道被解禁一事，回答“知道”的佔58%，“不知道”的佔42%。 贊成實名報道的理由還有“有助於抑制犯罪”（28%）、“將在公開的法庭審理”（14%）、“尊重受害者的感情”（7%）等。反對的理由還有在社交網站（SNS）等“可能會散佈虛假信息”（21%）、“仍適用《少年法》，應進一步保護隱私相關權利”（17%）、“高中生也在對象內，教育一線會產生混亂”（17%）。 對於4月起成人年齡改為18歲以上一事，包括“傾向於贊成”在內的贊成者合計佔65%，反對者合計佔35%。（完）