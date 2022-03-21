關注：日本NPO在摩爾多瓦加緊援助烏克蘭難民

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【共同社基希訥烏3月21日電】在與烏克蘭接壤的前蘇聯小國摩爾多瓦，援助難民成為當務之急。日本的NPO法人已進入當地。湧入摩爾多瓦的難民約達36萬人，相當於該國人口的近1成，如何向所有難民提供支援並維持下去成為難題。如果戰況惡化，可以想見會有更多難民湧入該國。 認定NPO法人“Peace Winds Japan”（廣島縣）的松澤禮奈（38歲）3月上旬起在摩爾多瓦開展活動。該組織原本進入波蘭，但認為經濟上處境艱難的摩爾多瓦更需要幫助，於是將據點轉移至該國。 自俄羅斯2月24日對烏克蘭發動進攻後，不斷有烏難民越境進入摩爾多瓦。以首都基希訥烏為主，全國開設了約90處臨時避難所，當地的志願者和居民捐款為援助活動提供了支持。 摩爾多瓦的東邊是俄裔居民宣佈獨立且有俄軍駐守的“頓涅茨克共和國”，不少人對俄羅斯的威脅有著切身感受。對據稱是歐洲最貧窮國家的摩爾多瓦，七國集團（G7）也計劃成立支援小組。 松澤指出“依靠市民的善意勉強維持現狀，如何才能使支援持續下去是今後的課題”。他們走訪避難所聽取需求摸索今後的援助方式。 松澤介紹稱，生活用品、醫藥品、心理關懷永遠都是必須的。之前送去了吸塵器等物品，但因為各避難所環境不同，有的地方因為衛生問題出現傳染病或疑似症狀蔓延。（完）