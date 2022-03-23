內閣府設疫苗開發司令塔 促進國內迅速開發及實用化

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【共同社3月22日電】日本內閣府22日設置了決定國產疫苗開發戰略的司令塔“先進研究開發戰略中心”。目標是建立體制，當發生傳染病大流行時，能夠在國內迅速推進疫苗從開發到實際應用。在收集國內外最新研究相關信息的同時，對研究機構和企業的開發進行支援。 首先將優先以包括新冠病毒在內的“冠狀病毒傳染病”為對象的開發。對於其他應當重視的傳染病，厚生勞動省正在討論，預計2021年度內將作出決定。 關於新冠，歐美企業很快實現了利用“信使RNA”新技術的疫苗實際應用。另一方面，國產疫苗則相對落後。疫苗在醫藥品中屬於研發費用及實施大規模臨床試驗等困難較多的項目，企業對投資往往猶豫不決。政府認為必須建立機制，從平時起對開發及完善生產體系提供支援。 該中心根據英文名字首字母被稱為“SCARDA”，設在日本醫療研究開發機構（AMED）內，從2021年度補充預算中撥款515億日元（約合人民幣27億元）用於完善主要的開發據點。將斥資1504億日元用於支援應重點應對的傳染病的疫苗，以及催生相關新技術的舉措，對從研究機構和企業徵集甄選出的課題最長分配5年的預算。 此外，還將收集國內外的信息，與各省廳合作制定戰略以打造優秀的疫苗。（完）