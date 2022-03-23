東日本地區電力供需緊張暫時緩解但仍需節電

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【共同社3月23日電】日本東京電力和東北電力轄區內22日出現電力供需緊張，原因是此前東北等地區地震導致部分火力發電站停運以及氣溫下降。經濟產業省連續第二天對東電轄區內發佈電力供需緊張警報，還對東北電發佈警報，以可能發生涉及兩轄區內200萬～300萬家用戶的大規模停電為由反復呼籲節電。該省22日晚稱可能停電的危機得以解除。但此事暴露出電力供應體制的脆弱性。 經產省透露，反映對電力需求留有多少供給餘力的“供給預備率”23日在東電轄區內預計也將低於3%。該省將繼續發佈警報，要求協助節電。 據東電稱，繼22日上午之後，下午也從北海道電網等5家公司得到了最多92.74萬千瓦的電力融通。 據經產省和東電消息，到中午前後節電約150萬千瓦，比原先的設想少了200萬～300萬千瓦，但下午3點以後節電效果大幅顯現。 電力供需緊張的原因在於，16日晚的地震導致福島縣廣野町廣野火力發電站6號機組等6座設備停止，還有日本電源開發公司（J Power）的磯子火力發電站（橫濱市）發電能力共計120萬千瓦的2座設備因故障相繼停運。關於廣野火電6號機組，發電公司JERA於22日發佈消息稱發現損傷，修復需要約1個月時間。（完）