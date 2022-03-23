日本制定進度表以實現保護30%陸地和海洋目標

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【共同社3月23日電】日本環境省22日公佈了旨在遏制生物多樣性流失的進度表，以便到2030年實現對至少各30%的陸地和海洋加以保護的目標。除了擴大國立公園等保護區外，還將把保護區外的民間山林等作為“有助於保護多樣性的地區”認定100處以上，靈活用於實現保護30%的目標。 “保護30%的陸地和海洋”是2020年到期的“愛知目標”後繼新目標的重要條件。七國集團（G7）去年6月確認了“保護30%”的目標，它還被納入聯合國《生物多樣性公約》秘書處同年7月公佈的目標方案之中。 據環境省稱，日本已將陸地的20.5%和海洋的13.3%分別指定為保護區。陸地方面除了擴大國立和國定公園外，還將在2022年度試行新制度，把企業、寺廟和神社等採取措施保護多樣性的山地、森林和綠地認定為“有助於保護多樣性的地區”。 此外，為保護海洋景觀和多樣性，國立公園內指定的保護區面積到2030年將翻番。2026年度將確認計劃的實施進度。（完）