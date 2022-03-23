調查：日本過半孩子從小學開始擁有智能手機

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【共同社3月23日電】22日從日本IT市場調查公司“MMD研究所”（東京）的調查獲悉，家長讓孩子首次擁有智能手機的年齡為“小學生開始”的比例高達51.6%。比2019年上次調查增加11.5個百分點。回答“沒到小學生”的比例從2.8%上升到5.8%。該數據反映了“首次擁有智能手機”越來越低齡化的現狀。 MMD研究所負責人指出：“背後原因是越來越多家庭將之作為與上補習班等的孩子進行聯絡的手段。”但孩子上網或使用社交網站（SNS）遇到危險等捲入糾紛的情況也時有發生。負責人表示“一家人有必要就危險性進行討論並制定規則”。 調查於1月21日至24日在網上進行，對象是2021年起首次讓孩子擁有智能手機的20至59歲男女共1888人。 對於何時開始讓孩子擁有智能手機的問題，最多的回答是“小學生時”，之後依次為初中生28.5%、高中生12.4%。大學生以上為1.7%。 當詢問讓還是小學生的孩子擁有智能手機的原因（可多選）時，回答“孩子提出想要”、“周圍的孩子都開始有了”、“（孩子）開始上補習班和學習班”、“想在親子間使用LINE（連我）等”的回答較多。（完）