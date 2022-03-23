側記：日本多方為救助烏克蘭動物募集善款

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【共同社3月23日電】為了幫助因俄羅斯進攻烏克蘭而陷入危機的動物，日本各地的動物園和相關企業正在積極募集善款。“處境艱難的動物們也應該得到關注。”主要的捐贈對象有，與日本動物園水族館協會有合作關係的歐洲動物園水族館協會（EAZA），以及為寵物主和保護設施提供食品等的國際動物保護組織。據稱越來越多的人正在加入進來。 “不能忽視那些掙扎在死亡邊緣的動物們。”栃木縣那須町的“那須動物王國”園長佐藤哲也加強語氣說道。本月，園內的餐廳和禮品店的收銀機旁設置了給烏克蘭動物園和水族館的捐款箱。也有遊客將找零全部投入其中，關注度之高可見一斑。 這樣的行動始於2011年的東日本大地震。該園曾是救援物資運往災區動物園的集中轉運點。在交通斷絕的情況下，佐藤自己也曾多次用大卡車將來自全國各地動物園的飼料和冷凍肉等動物食品運往災區。 此次他通過新聞報道和社交網站（SNS）看到烏克蘭的飼養員竭力照顧動物的情形，表示“地震時並沒有炮彈，但看到動物們目前的艱難處境，感覺與當時一模一樣”。捐款箱的設置期限尚未確定，募集到一定程度的錢款後將捐給EAZA。 千葉縣市原市的動物園“市原象之國”為了保護處於留在烏克蘭國內等狀況下的動物，將把大象作畫的部分銷售收入捐給EAZA。園內的禮品店也設置了捐款箱。兩項措施都將持續到31日。 隨著俄羅斯的攻勢漸趨白熱化，日本動物園水族館協會在其官網上發表聲明，抗議俄方“威脅野生生物的生...