東電轄區電力緊張警報全面解除

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【共同社3月23日電】日本經濟產業省23日上午11點解除了21日起向東京電力控股轄區內1都8縣發佈的電力供需緊張警報。東北電力轄區已在22日解除警報，至此全面解除。經產省就東電轄區情況介紹稱，由於日照量增加，太陽能發電將啟動，電力供需緊張有望緩解。但供應餘力仍然稱不上充沛，因此經產省希望企業和家庭有效率地用電。 東電稱，在預計23日用電需求高峰的上午9點至10點的電力使用率為93%，供需“略微緊張”。這一表述比22日的“非常緊張”有所緩和。23日東電還從北海道電力網等4家公司獲得最多100萬千瓦的電力融通，但在上午11點結束。東電繼續呼籲居民在不影響生活的範圍內有效用電。 東電介紹稱，加上各企業工廠停工等的配合，22日下午3點起至晚間11點的節電效果超過了目標。用於供需調整的抽水蓄能發電因節電配合及接受其他公司電力融通夜間汲水，截至23日上午10點的可發電餘量恢復到51%，高於前一天的預期。 東電和東北電力轄區內22日因氣溫下降導致暖氣等電力需求擴大。16日以東北地區為主發生的地震使部分火力發電站停工導致供應力下降，加之節電舉措未能如願推進，導致電力供需緊張，一度被擔憂會造成200萬至300萬戶大規模停電。經產省呼籲進一步配合節電等，避免了大規模停電。（完）