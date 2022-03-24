日本2021年查處外國人犯罪時隔5年減少

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【共同社3月24日電】24日從日本警察廳的統計數據獲悉，2021年全國警方查處的來日外國人（永住者等除外）較上年減少1079人，為10677人，時隔5年再次減少。從國家來看，人數較多的依次是越南4007人（37.5%）和中國2305人（21.6%），兩國合計約佔6成。從在留資格來看，“留學”及“短期逗留”明顯減少，可能是受到了新冠疫情的影響。 從國家來看，近年來越南和中國佔5成以上的狀況持續。其他還有菲律賓695人、巴西496人、泰國389人等。 從在留資格來看，“技能實習”為2538人，連續2年居首，之後依次為“留學”1515人、“定居者”1368人。2019年最多的“短期逗留”為1193人，趨於減少。 查處總數較上年減少1972起，為15893起。其中，刑法犯罪為9105起，最多的盜竊案有5425起，殺人案有54起。特別法犯罪為6788起，最多的違反入管難民法達4562起，此外毒品案件也明顯增多。（完）