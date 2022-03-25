原子能規制委擬強化核電站網絡安全對策

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【共同社3月24電】24日獲悉，日本原子能規制委員會基本決定，將強化對安全對策的管制以防備針對核電站的網絡攻擊。雖然以大綱形式給出了電力公司應該實施的具體對策，但今後將升級為審查基準，使其具有法律上的強制力。計劃列為基於《核反應堆等規製法》的入內檢查對象，如果發現違反，會作為行政處分的對象。此事將經規制委討論後決定。 國內外對重要基礎設施的網絡攻擊接連不斷。諸如2017年烏克蘭的切爾諾貝利核電站等，海外還曾實際發生過對核電站的攻擊。鑑於攻擊手段巧妙且性質惡劣，日本方面將細緻地確認防禦體制。 《核反應堆等規製法》把“與外部切斷控制系統以避免遭受網絡攻擊”、“制定受到攻擊時的對應計劃”這兩點納入有強制力的規則中。2018年制定了加入針對攻擊的管理體制和異常時應對等具體措施的大綱。雖然向電力公司出示了，但僅是努力義務。 政府將於今春修改電力、通信、鐵路等重要基礎設施運營者的網絡安全對策相關行動計劃。新計劃中明確了管理層的責任，將督促強化對網絡攻擊的防護體制。（完）