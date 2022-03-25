日本擬為實施疫苗第四劑接種啟動準備工作

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【共同社3月24日電】由專家組成的日本厚生勞動省疫苗小組會24日開會，一致同意為實施新冠疫苗第四劑接種而啟動準備工作。實際是否實施第四劑接種以及對象等細節將在今後決定。日本政府已設想實施接種，與美國輝瑞公司和莫德納公司就追加購買共1.45億劑疫苗達成了協議。 會上還同意了將12至17歲人群第三劑追加接種定位為《預防接種法》中的“臨時接種”，實施免費接種。屆時將使用輝瑞疫苗，尤其建議重症化風險較高者接種。預計可能最快4月啟動。 目前以色列和英國等地已建議進行第四劑接種，對象僅限重症化風險較高人群和醫療人員。另一方面有報告顯示，第三劑接種對奧密克戎毒株的有效性會隨著時間流逝而下降。 基於截至現階段獲得的有效性、安全性和海外情況等信息，厚勞省以預防重症化和發病為目的，提議為設想作為臨時接種實施第四劑接種開始準備。委員們也就此達成了共識。 根據厚勞省的提議，現階段計劃使用輝瑞和莫德納疫苗。對象設想為完成第三劑接種的所有人群，但該省表示將繼續討論。接種間隔原則上為醫藥安全性獲認可的最少6個月時間，基於海外情況將再度進行討論。 有關第四劑接種，日本官房長官松野博一在24日的記者會上介紹稱：“有必要基於第三劑的持續時間和第四劑的有效性，就對像人群和啟動時間展開討論。”他表示將聽取專家意見作出判斷。（完）