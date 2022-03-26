調查：日本約萬名外籍兒童可能未就學

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【共同社3月26日電】據日本文部科學省近日的調查結果獲悉，截至2021年5月，全國有10046名處於義務教育年齡段卻可能沒有在國公私立小學初中或外國人學校等上學的未就學外籍兒童。該數字佔所有調查對象兒童的7.5%，較2019年上次調查減少了9425人。 日本沒有讓外籍兒童就學的義務，但若有意就學，可免費上公立小學初中。文科省認為上次調查後向教育委員會通知促進就學援助，因此情況改善。今後將促使地方政府方面進一步掌握實際情況和勸說外籍家庭。 調查對象為全部1741個市區町村在居民基本登記冊上登記的外籍兒童，處於小學生年齡段的為93474人，初中生年齡段的為39836人，總計133310人。 其中，能確認沒有上學的“未就學”為649人。調查時因不在等未能確認上學情況的為8597人。雖登記在居民基本登記冊上，但因學籍簿上沒有名字等未作調查無法掌握實態的為800人。與上次相比，無法掌握實態的人數大幅減少，學校有學籍的人數增加，約為12萬人。 可能未就學的人數按各都道府縣來看，東京最多，為3870人。其次為神奈川1746人，大阪1161人，愛知865人。 至少有1名義務教育年齡段外籍兒童的市區町村為1214個，多於上次調查。其中85.3%就所有外籍兒童製作了學籍簿，85.9%在上小學一年級前寄送了就學說明材料。（完）