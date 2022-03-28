巴厘島水俁公約會議決定2025年禁用熒光燈泡

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【共同社努沙杜瓦3月28日電】21日起在印度尼西亞巴厘島舉行的《關於汞的水俁公約》第4次締約方會議26日閉幕。關於被排除在公約禁止對象之外的部分熒光燈，會議決定繼續討論；關於小型熒光燈泡，則決定最晚2025年底禁止生產和進出口。對於寫明直管熒光燈的禁止時間，與會者出現了意見分歧，留待下次會議得出結論。 在2017年生效的公約的附件中，有把汞含量較少的部分熒光燈等排除在外的規定。此次，非洲地區和歐盟（EU）提議修改附件並刪除例外。背景原因是不含汞的發光二極管（LED）照明得到普及。 對於未得出結論的禁止直管熒光燈，寫有2025年底、2027年底、2030年底3個禁止時間的方案一併寫入今後公佈的成果文件之中，留待下次會議再作討論。 主席國印尼此次提出問題稱，在小規模掘金中用來提取金子的汞許多屬於違法交易，在會議期間出示了呼籲為防止違法交易提供協助的《巴厘宣言》，展示了主導解決問題的態度。 下次會議將在2023年10月30日～11月3日於瑞士日內瓦舉行。 《水俁公約》是以水俁病為教訓，為防止汞造成的健康受害和環境污染而敲定綜合性管制規定的國際公約。（完）