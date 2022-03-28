獨家：海嘯預警發佈後日本八成地方政府未發佈疏散指示

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【共同社3月28日電】27日從日本總務省消防廳公佈的調查結果獲悉，在1月湯加海底火山噴發後發佈海嘯預警的19個都道縣353個市町村中，有超過八成的297個地方政府沒有發佈疏散指示。符合地方政府的發佈標準卻認為“沒有危險”而未發出指示的情況很多，內閣府和消防廳敦促進行妥善應對。 內閣府去年公佈的災害時疏散信息發佈相關指針要求地方政府預先制定標準，以便在發佈海嘯警報及預警時，根據預想的海嘯高度確定向哪些區域發佈疏散指示。 在沒有發佈疏散指示的地方政府中，有86個雖然符合發佈標準，但以“潮位上升較小”、“危險地區沒有居民住宅”、“夜間移動有危險”等為由未發佈疏散指示；有198個給出的理由是未達到發佈標準，包括“在海嘯預警階段不發佈疏散指示”等；還有13個尚未制定發佈標準。 針對許多地方政府未遵守自己制定的標準這一問題，內閣府等3月8日發出通知，要求各地妥善發佈疏散指示。 對於依照標準沒有發佈指示的地方政府，通知強調指針提出的“在發佈預警時，考慮到漁民及海水浴遊客等，應在海岸堤壩靠海一側發佈疏散指示”。通知敦促各地“妥善制定基於這一宗旨的發佈標準”。 即使是20～30厘米的海嘯，一旦被捲入也可能危及生命。內閣府負責人表示：“重要的是即便是海嘯預警，只要可能有普通民眾進入堤壩靠海一側，就應在危險地區發佈疏散指示等進行妥善應對。”（完）