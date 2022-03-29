話題：東急所有路線將全部採用可再生能源供電

Newsfrom Japan

【共同社3月29日電】東急公司28日就旗下東急電鐵運行的所有路線的電力宣佈，將從4月1日起實際上全部利用太陽能等可再生能源供電。據稱所有路線全部使用可再生能源在日本全國鐵路公司中尚屬首次。此舉旨在削減二氧化碳（CO2）排放量加強環保措施。 公司將就所有路線使用的電力購買顯示屬於可再生能源的“非化石證書”，由此CO2排放量可視為零。據悉相當於削減5.6萬戶家庭全年的CO2排放量。東急電鐵在東京都和神奈川縣運行東橫線及田園都市線等8條路線，總營業距離約105公里。 電力採購成本的增加不會反映到車費中，將致力於採用耗電少的新型車輛等節能措施，以抵消增加的成本。根據2022年度的計劃，東急電鐵運行使用的電力約達3.5億千瓦時。 東急電鐵從2019年3月起在東京都內的世田谷線全部使用可再生能源運行，今後將擴大到其他7條路線。東急提出目標，到2030年使CO2排放量較2019年減少46.2%、到2050年實際為零。鐵路業務的排放量佔總體約三成。 東武鐵路也宣佈，在栃木縣的日光和鬼怒川地區行駛的日光線及鬼怒川線電車，以及從東京淺草往返該區域的特快列車，從4月1日起使用的電力實際上將是可再生能源。鐵路公司去碳化的動向不斷擴大。（完）