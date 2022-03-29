日本2月失業率降至2.7%

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【共同社3月29日電】日本總務省29日公佈的2月完全失業率（季節調整值）為2.7%，環比下降0.1個百分點，時隔1個月有所改善。2月進入了新冠病毒奧密克戎毒株引發的疫情“第六波”高峰，防止蔓延等重點措施一度擴大至36個都道府縣。由於暫緩求職的人增多，雖然失業但沒找工作的人未反映在數值中，因此失業率可能是表面上出現了改善。 厚生勞動省當天公佈的有效求人倍率（季節調整值）為1.21倍，環比上升0.01點，連續2個月改善。不過，暫時停工的人數達到242萬人，繼上月的249萬人後依然超過200萬人。兩省的負責人表示“數值雖有改善，但停工人數依然較多。疫情的影響實際可見”等。 完全失業人數同比減少15萬人，為180萬人，連續8個月減少。另一方面，就業人數也減少35萬人，為6658萬人，連續5個月減少。按行業來看，教育和學習支援業大減20萬人，總務省負責人認為這是受奧密克戎毒株導致的幼兒園和學校暫時關閉等影響。 有效求人倍率是每名求職者所對應的招聘崗位數量，數值越高越容易找到工作。從都道府縣來看，最高的福井為1.91倍，最低的沖繩為0.79倍。低於1倍的還有埼玉、千葉、神奈川和兵庫。（完）