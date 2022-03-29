岸田稱對疫情長期化“不能放鬆” 將努力確保疫苗

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【共同社3月29日電】日本首相岸田文雄在28日的參院決算委員會上，關於國內新冠奧密克戎毒株導致的“第六波”疫情長期化表示：“雖然防止蔓延等重點措施在全國解除，但絕不能放鬆。現在還是一點一點恢復社會活動的過渡期間。”強調為防備“第七波”疫情，考慮到接種第四劑新冠疫苗，將與製造企業談判努力確保。 岸田說明稱全國範圍最近一個多月新冠感染者呈緩慢減少趨勢，但同時稱“也有的縣感染人數在增加”。這是針對在野黨方面質詢是否已能看見“第六波”出口等所作的答辯。 圍繞俄羅斯進攻烏克蘭，岸田指出能源及小麥等穀物價格上漲，認為“有可能對經濟和生活造成影響，必須切實關注”。農相金子原二郎稱，利用國產米粉替代進口小麥是重要課題。 為應對原油價格上漲，關於如何對待減輕部分汽油稅的“觸發條款”，岸田表示“將結合（自民、公明、國民民主）三黨的磋商，盡快討論對策”。公明和國民民主黨要求解凍觸發條款。 國土交通相齊藤鐵夫關於政府的旅遊支援項目“Go To Travel”重啟時間答辯稱：“將根據今後的疫情等，謹慎探討。”（完）