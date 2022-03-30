在日外國人數因防疫入境限制連減兩年

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【共同社3月30日電】日本出入國在留管理廳29日發佈數據，截至2021年底在日外國人數為276.0635萬人，較上年減少4.4%。據分析，主要原因是新冠防疫的邊境口岸措施導致入境人員持續減少。 從在留資格來看，“永住者”最多，較上年增加2.9%，為83.1157萬人。“技能實習”和“留學”均大幅下滑，分別為27.6123萬人（減少27.0%）和20.7830萬人（減少26.0%）。 從國家和地區來看，來自中國的在日外國人以71.6606萬人最多，其次是越南43.2934萬人。另從所在都道府縣來看，人數最多的是東京，其次為愛知、大阪、神奈川、埼玉。除山梨和島根微增外均少於上年。 違反《出入境管理及難民認定法》、接到驅逐出境命令的外國人遣返人數為4122人，受航班減少影響減少了1328人。從國籍來看，越南最多，為1781人。暫時解除收容的“臨時釋放”出於防疫觀點持續積極批准，對象為4174人，增加1113人。（完）