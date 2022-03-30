日本4月將新設“網絡警察局”

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【共同社3月30日電】為在日本警察廳新設“網絡警察局”的《警察法》修正案30日在參院全體會議上憑藉多數贊成獲通過，正式成為法律。此外將設置把全國列為管轄區域，作為國家機構直接辦案的“網絡特別搜查隊”。上述組織均將在4月1日創設。 2021年日本查處的網絡犯罪案件首次超過1萬起，索要贖金型電腦病毒“勒索軟件”的受害報告大幅增加。最近豐田汽車供應商和集團公司相繼曝出遭網絡攻擊。 警察廳為應對日益嚴峻的網絡犯罪而改組，但戰後包括逮捕和搜索在內，辦案原則上由都道府縣警方負責。由國家機構辦案是除皇宮警察總部以外首次，制度上或迎來重大轉變。 特別搜查隊約為200人，設置在關東管區警察局。負責處理針對中央政府、地方政府、重要基礎設施的攻擊以及來自海外的網絡攻擊團伙涉及的犯罪等重大案件。 在海外，國家機構負責查處網絡犯罪的做法不在少數，將向歐洲等派遣職員，力爭參加各國聯合行動。 因作為國家機構辦案，修改後的《警察法》中寫入了網絡警察局可向國家公安委員會投訴的規定。 迄今警察廳的內部部門中，生活安全局、警備局、信息通信局各自展開相關的指導和解析工作，此次將統一歸入網絡警察局（約240人），並廢除信息通信局。（完）