大阪市議會通過包含賭場的IR區域建設計劃

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【共同社3月30日電】關於日本大阪府和大阪市推進引進的包含賭場的綜合度假區（IR），大阪市議會29日以政治團體“大阪維新會”和公明黨等的多數贊成，批准了彙總IR項目內容的區域建設計劃。該計劃在府議會也已獲批。大阪府市將以獲得了《IR建設法》規定的當地議會同意為由，最晚4月28日向中央政府申請認定。此外，和歌山、長崎兩縣也在為申請而推進手續。中央政府最多選擇3處作為建設地區。 大阪的區域建設計劃顯示，預定地是人工島夢洲（大阪市此花區），力爭最早2029年秋冬季前後開業。包括賭場收益在內的年銷售額估算約為5200億日元（約合人民幣271億元）。運營時的近畿圈經濟輻射效應將達到每年約1.14萬億日元，預計國內外來訪者每年約為2000萬人。 構成項目主體“大阪IR株式會社”的除了作為核心股東的美國博彩巨頭美高梅集團（MGM Resorts International）日本法人和歐力士之外，還有以松下和關西電力等當地企業為中心的20家少數股權股東。初期投資額約為1.08萬億日元。 審議中，雖然自民黨市議員團等對大阪市追加承擔夢洲土壤對策費約790億日元的預算措施提出了批評，但區域建設計劃在表決中以多數贊成獲批。公明黨提出的附帶決議也被通過，內容包括嚴守790億日元金額上限、在IR開業前設置應對賭博依賴症的設施等。 表決前的討論中，維新會市議員強調意義稱“這是為了大阪未來的投資”。自民黨市議員...