日本2020年度赴海外留學人數銳減98%

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【共同社3月30日電】30日從日本學生支援機構的調查獲悉，在新冠病毒蔓延全球的2020年度，從全國的大學等赴海外留學的日本學生比上年度減少105,859人至1487人，降幅達到98.6%。自2009年度有可比數據以來，留學人數創新低，降幅也刷新紀錄。 此外2021年5月時，日本的大學和日語學校在籍外國留學生為242,444人，較上年同期減少37153人。其中有9.1%（21945人）的學生受疫情影響無法赴日，實行線上授課。 日本人留學生以日本國內大學等的在籍學生為調查對象，不包括高中畢業後直接升入海外大學的人以及線上留學。據分析，以短期的交換留學項目為中心，很多學生因各國的入境限制而放棄或延期。 文部科學省表示：“預計今後疫情有所改善，出入境將恢復，會努力通過提供信息等支援學生。”關於接納外國人留學生，政府也有意推進放寬邊境口岸對策，增加接納。 從日本人作為海外留學目的地的國家來看，人數較多的依次為：韓國265人（減少6970人），美國240人（減少17898人），加拿大189人（減少9135人）。其他國家也出現人數驟減。 從留學時長來看，曾佔過半數的“不滿1個月”僅有16人，銳減71247人；“1個月以上～不滿3個月”為70人，減少10338人；“3個月以上～不滿6個月”為354人，減少11050人；“1年以上”為160人，減少1764人。 外國留學生從出身國家和地域來看，較多來...