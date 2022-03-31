樂天手機遭非法購買 中國留學生等6人被捕

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【共同社3月31日電】

31日從辦案人員處獲悉，樂天移動公司（東京）電商網站上，2021年4至5月疑似遭人非法購入約1500部美國蘋果公司智慧型手機「iPhone」等。據悉受害總額達到約1.9億日圓。他人信用卡信息遭惡意使用，樂天移動也存在未對購買者確認本人身份的疏漏。

據辦案人員稱，圍繞非法購買問題，東京警視廳、北海道警方、奈良和鹿兒島兩縣警方日前以涉嫌盜竊等逮捕了負責收貨的中國人等共6人。警方認為是以中國人為主的團伙有組織參與其中，正展開調查。

其中警視廳以非法購買iPhone構成盜竊的嫌疑，逮捕了收貨的中國籍大學生魏莉（23歲、東京都豐島區）等2人。調查送貨地址而查到了這2人，均為留學生。據悉，2人通過中國的通信APP「微信」應招成為了收貨人。

逮捕2人的嫌疑是2021年4至5月非法購入10部智慧型手機（價值125萬日圓）。 據悉，該團伙除收貨人外，還有使用其他信用卡信息冒充樂天會員購買商品的指示人員，以及將商品倒賣給買手店並將錢款匯給指示人員的銷贓匯款人。

樂天移動透露稱，2021年4月底開始銷售iPhone，5月發生非法購買的損失。該公司介紹稱受害「有限」，並未公佈具體起數。（完）