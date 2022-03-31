富士山噴發防災計劃提出居民原則上徒步避難

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【共同社3月31日電】日本山梨、靜岡、神奈川3縣和中央政府等組成的“富士山火山防災對策協議會”30日公佈中期報告，部分修改防備噴發的避難計劃。有關如何應對熔岩流，提出的新方針是“普通居民原則上徒步到附近避難”。 去年3月修改防災地圖後，協議會對2014年制定的避難計劃也進行修改。通過對新地圖的仔細研判，發現早期避難對象增加至約7倍。過去以使用車輛避難為前提，此次則為了防止堵車導致來不及逃離而轉變方針。但由於對離不開車的居民生活影響較大，獲得人們的理解可能成為難題。 據推算，關於以熔岩流在火山噴發後3小時以內可抵達區域為中心的地區人口，山梨、靜岡兩縣共計有約11.6萬人，是原避難計劃設想的約1.6萬人的約7倍。對交通情況的推算顯示，如果人們幾乎同時在市區使用車輛，存在來不及逃離的風險。 在平坦的市區等地形，熔岩流被認為“速度與人走路差不多”。據此判斷，特別是在3小時以內可抵達區域，有必要採取徒步避難。另一方面，對於老人和殘障人士等需要幫助者，維持“在噴發前使用車輛逃離”的原定方針。新方針也有意切實確保需要幫助者所乘車輛的通行。 山梨、靜岡兩縣的10個市町村包含熔岩流3小時以內可抵達區域。不過，是否採用徒步避難由各地方政府自行判斷。 設想熔岩流在噴發後3小時～５７日之間抵達的地區（包括神奈川縣）也推薦採取徒步避難，但考慮到緊迫度，呼籲力度小於3小時以內可抵達區域。 此外，對於設想的噴發...