日本國內住宿人數連續3個月同比增長

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【共同社4月1日電】日本觀光廳3月31日公佈的2月住宿旅行統計（首次初值）顯示，在國內酒店和旅館住宿的人較上年同月增加34.1%至2364.393萬人次，連續3個月同比增長。去年2月由於新冠疫情蔓延，東京都等一部分地區被發佈緊急事態宣言，因而此次可能出現了基數效應導致的增長。不過與新冠前的2019年同月相比，則減少45.7%。 具體來看，日本人住宿者同比增加34.4%至2341.438萬人次；外國人則增加10.9%至22.955萬人次。 客房入住率為34.5%，同比上升7.6個百分點。從商務酒店、旅館和度假酒店等所有設施分類來看，入住率均同比上升。 另一方面，1月住宿人數（第二次初值）為2844萬人次，增長了64.5%。所有都道府縣都呈現增長。京都的漲幅最大，為104.7%（111.273萬人次）；之後是栃木的100%（60.282萬人次）、高知縣的99.4%（18.51萬人次）等。（完）