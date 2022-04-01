日本18和19歲成為成年人 刷卡網購等引擔憂

Newsfrom Japan

【共同社4月1日電】下調成人年齡的日本修改後的《民法》1日施行，包括許多高中生在內的18至19歲人群加入了成年人隊伍。成年後可在未經父母同意的情況下完成多種簽約，活動範圍擴大。高中生只要滿18歲即可辦理信用卡，進行網購或玩收費網絡遊戲。由於可能出現僅憑個人判斷提出退學申請的情況，也有意見指出與父母等的溝通很重要。 成為新成人的18、19歲人群不再屬於《民法》的“未成年人解約權”對象，一旦簽約，除限定情況外將不可解約。他們或成為惡劣商家的目標，也可能為購買商品和服務花費大量金錢。 18、19歲人群的消費行為能從20多歲人群的實際情況來預測。國民生活中心接到諮詢稱：“申請信用卡變得容易，買到額度上限但無法支付。”20多歲人群關於信用卡的諮詢逐年增多，2020年度超過7000起。 家長關於10多歲人群的網游諮詢也呈增加趨勢，甚至出現信用卡結算支付150萬日元（約合人民幣7.8萬元）以上的情況。大阪府立鳳高中的家庭科目教師中谷佳代（62歲）表示：“擔心會在不了解（與購物金額無關每月支付定額的）定額自動還款等機制的情況下使用，面臨多重債務問題。”國民生活中心負責人也呼籲稱，“希望在正確理解信用卡的機制和支付方式後使用。” 此外，年滿18歲的高中生可自行決定退學。文部科學省在《民法》修正案獲國會通過的2019年12月，向全國教育委員會下發通知，要求謹慎應對，包括辦理18歲學生退學手續時創造與父...