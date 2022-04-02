遭抗議推遲的東京“表達不自由展”開幕

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【共同社4月2日電】匯集在國際藝術節“愛知三年展2019”（愛知縣）遭到抗議的企劃展作品的“表達的不自由展 東京2022”2日在東京都國立市的國立市民藝術小展廳開幕。該展覽比原定推遲了約10個月，將持續至5日。 象徵慰安婦的“和平少女像”等的展示遭到保守派團體抗議，去年6月的開幕被迫延期。 據執行委員會介紹，16組作家展出少女像等，並介紹因“審查和自我克制”而無法在美術館展出的作品等。參觀採用限制時間與人數的輪換制，並與律師、志願者合作應對投訴和抗議。執委會的岡本有佳表示：“能創造可直接觀看作品的機會真的很高興，為此一直努力至今。” 反對舉辦展覽的團體和支持的民眾從開幕前就聚集在展廳周圍。保守派團體的男性等以日本國旗為背景，手持麥克風例舉昭和天皇為主題的作品抗議稱“傷害了人的感情”；另一方面，約20名男女舉著寫有“支持表達自由”的標語牌。 圍繞不自由展，去年7月的名古屋展開幕後，送達會場的可疑物品發出破裂聲導致展覽實際上中止。之後的大阪展作為會場的公立設施取消了使用許可，但根據“（展覽）作為表達自由的一環應該受到保障”的司法判斷，最終按計劃舉辦。（完）