長野善光寺“前立本尊”開龕 參拜期長達88天

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【共同社4月3日電】日本長野市的善光寺3日啟動了國家重要文化財產“前立本尊”的開龕活動。此次活動受新冠疫情影響而推遲一年。為避免參拜者密集，持續時間比往常延長一個月，達史上最久的88天。到6月29日結束為止，將全力做好防疫措施。 在莊嚴的氣氛中，早晨6點20分過後，“大勸進”副住持栢木寬照在正殿打開了佛龕。前立本尊剛一現身，黎明前已聚集在此、佩戴口罩的參拜者們便雙手合十，感慨至深狀地守候。之後還舉行了宣告開龕活動啟動的“開闢大法事”。 本尊“一光三尊阿彌陀如來”被視為絕對秘佛，鐮倉時代製作了前立本尊作為其替身。原則上會在七年一度的開龕活動之際移至正殿，向參拜者公開。正殿前還設置“迴向柱”（高約10米），觸摸該柱被視為與觸摸前立本尊具有同樣效果。 上次開龕是2015年，也獲益於北陸新幹線的延伸效應，參拜人數達史上最多的約707萬人。按原本的週期應於去年春季開龕，但為防控疫情而延期。（完）