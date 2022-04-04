京都御所將舉行春季特展 清涼殿時隔兩年半亮相

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【共同社4月4日電】日本宮內廳京都事務所將於6～10日在京都御所（京都市上京區），舉行春季特別展覽“宮廷文化介紹”。不僅將時隔兩年半再次公開結束了大規模整修的清涼殿，而且能看到即位禮上作為天皇和皇后寶座使用的“高御座”和“御帳台”等。 清涼殿是舉行皇室儀式的重要建築。京都御所正在對柏樹皮屋頂開展每隔約30年一次的翻修施工，清涼殿自2019年9月至2022年3月更換了樹皮屋頂，重新塗抹了牆壁的泥灰和門窗隔扇的油漆。 該事務所還決定在此次特展後，與翻修施工前一樣，開放清涼殿正面的門窗，讓大家能看到室內的壁畫和家具等的樣子。 在明治、大正、昭和3代天皇舉行即位禮的紫宸殿，將展示放在室內的高御座和御帳台。 此外，人們還可以看到天皇日常生活的“御常御殿”的壁畫等。在京都三大祭之一的“葵祭”中登場的牛車、以及穿著傳統服飾“十二單”和束帶的人偶也將亮相。特展為免費參觀。開門時間為上午9點～下午5點，入場時間最晚為下午4點20分。（完）