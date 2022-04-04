話題：京都去年櫻花盛開時間為1200年來最早

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【共同社4月4日電】日本大阪公立大學副教授青野靖之（農業氣象學）通過留存於京都的過去約1200年櫻花相關史料，分析了盛開時間等記錄。此項研究得益於京都長期作為政治和文化中心的特點。分析得知，去年的盛開時間從記錄上來看是過去約1200年來最早。 記錄從史書《日本後紀》開始。留有嵯峨天皇812年在京都神泉苑舉辦賞櫻宴會的敘述。10至11世紀藤原道長在日記《御堂關白記》中、12至13世紀藤原定家在日記《明月記》中各有賞櫻等記錄。 分析對象是涵蓋京都站和景點嵐山的京都市南北約20公里、東西約10公里範圍，櫻花則是日本很早以前就自然生長的山櫻。 青野稱，長期記錄“因為京都曾是穩定的日本中心”而實現。在東京也嘗試了相同研究，但沒法追溯到17世紀中葉以前。不過，京都也因江戶幕府的開啟而不再是政治中心，記錄減少，憑藉神社和寺院等的日記補充。 去年，嵐山的山櫻在3月26日盛開。而此前記錄中最早的是1409年和1612年的3月27日，刷新了最早記錄。最遲的是1323年的5月4日。 今年在本月1日盛開。近幾十年來，盛開時間逐漸提早，青野認為“京都很可能是大受城市氣溫升高的熱島效應的影響”。（完）