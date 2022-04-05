大阪大學團隊全球首例iPS角膜移植研究確認安全性

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【共同社4月4日電】日本大阪大學教授西田幸二（眼科學）等的團隊4日宣佈，把用誘導多能幹細胞（iPS細胞）製作的薄膜狀角膜組織移植給幾乎喪失視力的4名患者的全球首例臨床研究已完成，沒有發生排異反應和癌化等問題，確認了安全性。全部患者症狀均有改善，其中3人的矯正視力提高，有患者從0.15升至0.7。 朝著3～4年後實用化的目標，最快將於2023年實施下一步的臨床試驗。眼科治療通常使用死者捐贈的角膜進行移植，但捐贈者長期不足，排異反應也是難題。假如用iPS細胞製作的薄膜狀角膜組織的移植能夠實用化，就有可能克服這些難題。 該團隊用京都大學iPS細胞研究財團（京都市）儲備的他人iPS細胞製作角膜細胞，經過培養加工成厚度0.05毫米的薄膜狀。在2019年7月至2020年12月，向患有導致視力低下甚至失明的“角膜上皮幹細胞缺乏症”的4人（30～70多歲男性和女性）進行了移植。 此後經過1年觀察，未發生排異反應等，角膜的渾濁也得到了改善。該病除移植以外，沒有有效的治療方法。 西田在記者會上表示：“希望將這個技術推廣到全世界。” 角膜是位於眼球最外側的透明膜，直徑約11毫米，厚約0.5毫米，具有防止異物進入和透鏡的功能。（完）