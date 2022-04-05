日本政府開會討論穩定物價具體對策

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【共同社4月5日電】日本政府5日召開相關閣僚會議，磋商針對原油、穀物等物價高漲的緊急對策。梳理了物價走高對企業活動、國民生活帶來的影響以及迄今為止的應對情況，將反映到月內彙總的對策中。 首相岸田文雄在會上強調“必須避免妨礙經濟社會活動從新冠疫情中的順利恢復”，他表示“為緊急並靈活地應對面臨的危機，將與執政黨充分合作，4月內總結出可切實發揮效果的對策”。 緊急對策的四大支柱為原油漲價對策、食品穩定供應、中小企業支援、貧困人群支援。將把列入2022年度預算的預備費和新冠對策預備費總計5.5萬億日元（約合人民幣2900億元）的一部分作為財源。 在俄羅斯進攻烏克蘭的背景下，能源和原材料價格持續高漲，已成為力爭從疫情中恢復的日本經濟的拖累。政府希望加緊制定對策，把影響控制在最小限度。 今後除了擴充對苦於燃料費高漲的農林漁業者和運輸業者的支援外，還將充實作為汽油漲價對策而實施的價格抑制措施，並探討如何對待減輕部分汽油稅的“觸發條款”。 自民黨也在討論物價上漲對策，預計在4月中旬左右彙總內容，並向政府提出建議。（完）