日企2021年數字通信專利在歐申請數創新高

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通信系統等數字通信相關申請較上年增加1.3%，達到1417項，創開始統計的1973年以來新高。按領域來看，則首次超過包括汽車的運輸，躍居第2位。 這反映出以新冠疫情為契機，數字投資在許多產業中擴大開來。該局負責人指出：“也可以認為，數字通信成為了重要的技術領域，日本正在降低對汽車產業的依賴度。” 數字通信除了5G外，以通信連接各種設備的物聯網（IoT）相關專利申請也有增加。按領域來看，居於首位的是受去碳化潮流提振的清潔能源技術；位居第13的半導體則增加20.9%，達到597項，為近10年來最大增幅。 日本的總申請數為21681項，較上年減少1.2%。按企業來看，索尼為1465項，連續6年居日本首位，在全球則排在第8位；之後依次是松下的781項（全球第19位）和日立的774項（全球第20位）。 按國家來看，日本的申請數排名第3，美國居首，德國排名第2。中國位居第4，但通信設備巨頭“華為技術”的申請數是全球企業中最多的。（完）