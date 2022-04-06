詳訊：20名烏克蘭避難民眾乘日本政府專機抵日

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【共同社4月5日電】持續遭受俄羅斯進攻的烏克蘭的20名避難民眾5日，乘坐日本政府專機從波蘭抵達了日本。依靠自身力量赴日的避難民眾截至3日已有404人入境。日本政府除了與地方政府及企業攜手確保住處外，還將發放生活費和醫療費。如果避難民眾希望定居或長期逗留，則將實施職業訓練和日語培訓。雖然日本對接收難民持消極態度，但此次則作為特例提供支援。 官房長官松野博一在記者會上透露，20人中有15名女性、5名男性，年齡為6歲至66歲。他說明稱：“作為基於危機狀況的緊急措施，無論是否相當於難民公約上的難民，日方從人道主義觀點出發予以接收。” 抵達後，20人在飛機內接受了新冠病毒檢測，確認均為陰性。他們以“短期逗留”（90天）的在留資格入境。如有接納方，就直接前往住處；如無接納方，則在日本政府準備的賓館中隔離，然後在地方政府和企業等的支援下，在日本逗留。 截至4日，地方政府和企業等提出的支援申請共有679起。日本政府將推進與接納方匹配。生活費和醫療費通過公益財團法人“亞洲福祉教育財團難民事業總部”發放。 若避難民眾提出申請，則允許把在留資格變更為可以工作的“特定活動”（1年）。日方還將幫助他們在烏克蘭局勢穩定後回國、或者前往第三國。 政府專機有兩架，為防備故障等意外情況，原則上一起使用。結束對波蘭訪問的外相林芳正等人乘坐的主機沒有空位，避難民眾搭乘了預備機。（完）