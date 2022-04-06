京都大學研究用反應堆將在2026年停用並報廢

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【共同社4月6日電】日本京都大學5日宣佈，複合原子能科學研究所（大阪府熊取町）內的一座研究用反應堆將在2026年5月停止運轉並報廢。由於福島核事故後日本強化了安全監管和反應堆日漸老化，維護管理難度加大。另一座“臨界集合體實驗裝置”將繼續運轉。 據京大透露，該反應堆從1964年開始運轉，最大輸出功率5000千瓦，屬中等輸出功率反應堆。核裂變產生的中子一直被用於物理學、化學等各種研究。反應堆在停止運轉並經過10年左右的冷卻期後將被拆除。京大方面表示將建設加速器等替代設施，所以能繼續開展研究。 鑑於乏燃料無法在日本國內處理，美國僅接收2026年5月之前產生的乏燃料，因此結束運轉的時間被定在此時。為防止核擴散，日美兩國政府商定了由美國接收日本的研究用反應堆產生的乏燃料。 研究所所長中島健在京大舉行的記者會上稱：“雖然取得了癌症放療等諸多成果，但考慮到安全，是時候結束了。”（完）