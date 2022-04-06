焦點：日企應重視修補系統缺陷等網絡攻擊對策

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【共同社4月6日電】豐田汽車的供應商、森永製果、東映動畫等，日本企業近來頻遭網絡攻擊而蒙受損失。2020年遭受攻擊的NTT通信公司分析總結了大量客戶信息洩露的教訓，指出“檢查海外據點的安全對策”、“儘早修補信息系統缺陷”、“採用密碼加指紋等多重身份認證”是對策的關鍵點。 NTT通信隸屬NTT集團旗下，業務範圍也包括網絡安全。2020年5月，其位於新加坡的數據中心遭到攻擊，892家次企業的合同信息外洩。 經調查發現，新加坡留有原計劃撤去的服務器。這些設備存在難以抵禦攻擊的“脆弱性”缺陷，黑客由此入侵了總部系統。廠商於2019年4月公佈缺陷後，該公司在同年8月做出應對，而攻擊至少從同年7月就已開始。 海外據點及分支的服務器有時管理並不到位，有必要對全公司的安全對策開展檢查，不再使用的設備應立即撤去。信息安全部長小山覺反省稱：“修補系統時已經受到了攻擊。本應帶著危機感應對的。” 該公司還發現了另一起非法入侵的痕跡。2019年的除夕，有外部人員利用被盜的員工舊賬號和密碼反復登錄系統。 小山強調，在允許從外部登錄時採用密碼加指紋等多重認證方式,嚴格確認身份非常重要。（完）