埼玉將開設專用設施縮短老人駕照更新等待時間

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【共同社4月6日電】針對老年司機增多，日本埼玉縣警方將開設專門進行駕照更新時老年人培訓和認知功能檢測的設施，內含用於駕駛實操的場地。該縣2022年度預算中已列入約4.7億日元（約合人民幣2415萬元）作為建設費。設施將建在埼玉市內，規劃用地面積約4.3萬平米，於2024年度啟用。據該縣警方介紹，這將是全國首個警察部門運營的專用設施，力爭改善當前即使到了可以接受培訓的時候也要等待近2個月的狀況。 駕照更新時，必須對70歲以上人群確認實際駕車技術及參加課堂培訓，75歲以上人群要在培訓前接受測試記憶力和判斷力的認知功能檢測。設施計劃每年對4萬名老年人開展培訓，並對3.3萬人實施認知功能檢測。 從駕照更新最後期限的6個月前開始可接受上述培訓與檢測。但對像人數眾多，等待時間較長成為課題。 據警察廳透露，截至2021年12月全國平均等待參加培訓的時間為73天。2018年愛知縣甚至出現等待超過5個月的情況。截至2020年底，全國70歲以上駕照持有者約有1200萬人，較2015年底增加約300萬人。 截至2021年12月埼玉縣等待時間為67天。據該縣警方估算，預計到2024年度將增至100天，2026年度將增至180天。駕照課負責人表示：“產生了必須儘早採取措施的危機感。希望減輕接受培訓人員的負擔。”（完）