日本緊急宣言和防蔓延措施成效難見突破

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【共同社4月6日電】日本政府首次發佈新冠疫情緊急事態宣言到7日將滿兩年。政府迄今發佈3次宣言，適用2次防止蔓延等重點措施，疫苗接種工作也取得進展，但疫情未見平息。變異毒株的感染蔓延至兒童和老年人，以餐飲店為中心的對策成效難見突破。在新增感染人數居高不下，“第七波”疫情來襲也令人擔憂的當下，能否出台實際有效的新措施成為焦點。 在日本首次確診感染者是2020年1月。政府提出了避免大型活動和全國統一停課的要求，但疫情未能平息，4月7日發佈了首次宣言。對象為7個都府縣。因餐飲店營業限制、百貨店臨時停業等，鬧市區人流驟減。此後擴大至全國，5月25日全面解除。 2021年1月8日，鑑於“第三波”疫情來襲，政府向首都圈4個都縣發佈了第二次宣言。此後增至11個都府縣，於3月22日解除。面向普通民眾的疫苗接種遲緩，以老年人為對象於4月12日啟動。 然而，因年度底的人員流動等疫情再度轉為蔓延，4月25日以4個都府縣為對象發佈了第三次宣言。東京都等一度改為新出台的防蔓延措施，但夏季德爾塔毒株引起的“第五波”疫情肆虐。7月12日再次向東京都發佈宣言，此後擴大至21個都道府縣。其間舉行了東京奧運會和殘奧會，但醫療告急情況嚴峻。10月1日全面解除。 最近的“第六波”中，被視為傳染性較強但不易重症化的奧密克戎毒株蔓延。這波疫情沒有發佈宣言，而是在今年1月9日對沖繩縣等3縣適用了防蔓延措施。21日新增13個都縣，...