日本消費行動因疫情轉變 喝酒支出大減76%

Newsfrom Japan

【共同社4月7日電】新冠疫情導致日本民眾的消費行動轉變。在多次要求民眾避免外出和餐飲店縮短營業時間的情況下，喝酒支出大減至疫情前的兩成、國內旅遊消費大減至三成。電視機和電腦等家電的“宅家需求”也見頂。在首次發佈緊急事態宣言到7日滿兩年之際，以總務省的家庭收支調查為基礎分析了消費動向。 從兩人以上家庭的消費支出額來看，下滑尤為明顯的是喝酒和旅遊。外出就餐時的喝酒支出2020年較上年減少52.7%，2021年進一步減少49.2%，與疫情前的2019年相比大減76.0%。旅遊套餐費也是2020年和2021年均較上年減少，與2019年相比國內游減少73.2%，出境游減幅達到99.7%。 除了體育活動觀賽費外，受外出機會減少影響，打扮相關支出下滑也無法遏制。2021年飾品支出較2019年減少42.4%，口紅減少50.5%。 另一方面，喝茶等支出和電影戲劇等門票費2020年減少，但2021年略微扭轉了頹勢。鐵路交通的學生月票2020年較上年減少46.6%，但2021年則增加32.7%。表現與連續兩年減少的上班族月票不同。背後原因似乎是許多學校恢復了面對面形式的授課。 家電的宅家需求呈現出告一段落之感。2020年購買電視機的支出較上年增加21.9%，電腦增加35.5%，遊戲機增加58.0%，不過2021年均少於上年。 抓住外帶需求商機的漢堡包支出表現突出，2020年增加11.5%，2021年也增...