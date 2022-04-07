日本2021年查獲網絡犯罪逾1.2萬起創新高

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【共同社4月7日電】日本警察廳7日發佈全國警方查獲的2021年網絡犯罪案件（終值）數據，較上年增加2334起至12209起，創歷史新高。此外，涉嫌與新冠疫情相關的網絡犯罪報告為257起，較上年減少630起。 警察廳1日正式設立“網絡警察局”與“網絡特別搜查隊”，全面應對日漸嚴重的受害。 據警察廳透露，從新冠疫情相關的犯罪內容來看，“銷售脈搏血氧儀”等欺詐最多，共113起。其次為“能夠領取補貼”等可疑郵件和網站共55起，非法獲取個人信息53起以及妨礙業務20起。 隨著網銀非法轉賬案件對策的推進，共查獲584起，較上年減少1150起，損失金額也減少3.13億日元（約合人民幣1610萬元）至8.2億日元左右。民間監督團體“釣魚對策磋商會”接到的報告達到52.6504萬起，為上年的2倍多。 警方查獲的12209起案件中，詐騙為3457起、違反禁止《針對兒童的買春和色情法》1465起、違反《青少年保護育成條例》952起、違反《禁止非法入侵計算機法》429起等。 網絡空間的可疑訪問一個IP地址日均發生7335.0起。索要贖金型電腦病毒“勒索軟件”受害案件為146起。（完）