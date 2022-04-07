日本理工科女性佔比僅為30%和15%

Newsfrom Japan

【共同社4月7日電】7日據日本內閣府的分析調查獲悉，有關2021年度大學新生按領域分的去向情況，工科領域入學者中女性佔比的全國平均數據為15.2%。理科領域也僅為30.2%。不同地區存在差異，內閣府稱“希望通過實施符合地區特性的政策提供支持，讓女性選擇面能擴大”。日本理工科領域入學者中女性佔比大幅低於經濟合作與發展組織（OECD）各成員國的平均值。 內閣府重新分析了文部科學省2021年實施的調查。按都道府縣分，工科領域入學者中女性佔比超過20%的只有山形（20.2%）。最低的是福井（11.2%）。理科領域最高的是岡山（39.6%），青森（15.8%）最低。其他理科領域的全國平均比例為農學45.7%，醫齒藥學58.1%，理工科明顯偏低。 據內閣府分析顯示，越是父母一代（40至64歲）的女性大學畢業生佔比較高的地區，理科領域入學者中女性佔比就越高。人口較多地區的入學女生佔比較高的情況多見，但內閣府並未對人口規模造成何種影響進行分析。 內閣府還公佈了以男女高中生為對象的網絡問卷調查結果。有關學科的好惡和成績，並未因人口規模不同而呈現差別，但在人口不足5萬的地區，孩童時前往科學館、博物館的經歷和參加活動等“理科經歷”較少。問捲在去年12月實施，4594人作答。（完）