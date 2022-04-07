專家認為日本新冠疫情已進入“第七波”

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【共同社4月7日電】向日本厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織6日彙總分析結果稱“所有年齡段的新增感染者都呈增加趨勢，10到20多歲人群尤為顯著”。全國最近一週的感染人數為上一週的1.08倍，連續兩週同比增加。各地區中有34個都道府縣出現增加。出席會議的多名專家向媒體表示認為“第七波”疫情已經開始。 京都大學教授西浦博指出，感染人數有可能受3月19至21日三連休的影響一度增多，但這一影響消失之後仍在持續增加趨勢，認為“明顯變為不同階段，顯示出已進入第七波”。 國立感染症研究所感染症疫學中心負責人鈴木基也認為第七波已經出現，並強調：“奧密克戎亞型毒株BA.2將成為主流。考慮到疫情嚴重性有可能超過第六波，必須做好醫療體制的準備工作。” 分析結果顯示，新增病例中20多歲的比例在增加，在餐飲店的感染較多。過去也有過疫情初期年輕人感染增加後蔓延到老年人的變化趨勢，專家組織主席脇田隆字表示“必須切實關注疫情走勢”。 各地區中，東京為上一週的1.04倍，愛知和大阪為0.97倍，與第六波高峰相比減少狀態在持續。 另一方面，宮崎為1.68倍，島根為1.42倍，大分為1.39倍等，增加速度很快。秋田和新潟、鹿兒島最近一週病例數平均超過了第六波高峰時，地方上可見疫情擴大。 關於疫情存在地區差異一事，脇田說明稱“越是此前疫情高峰不太高的地區，現在的水平越高”。據悉會上討論認為，感染後獲得免疫力的人群比例存...